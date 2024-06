Alle Lehrkräfte an öffentlichen Schulen in Brandenburg sollen Dienst-Tablets erhalten. Der Haushaltsausschuss des Landtags gab grünes Licht für 6,5 Millionen Euro aus dem Bildungsetat, teilte das Bildungsministerium am Donnerstag in Potsdam mit. Das Geld soll 7,3 Millionen Euro aus dem Digitalpakt des Bundes ergänzen.



"Brandenburg stattet nach und nach alle Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten aus, um Schülerinnen und Schülern Kompetenzen und Selbstständigkeit in einer digitalisierten Welt zu vermitteln", sagte Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD). "Guter Unterricht braucht eine verlässliche digitale Ausstattung."



Bis Ende vergangenen Jahres haben die öffentlichen und privaten Schulträger für digitale mobile Endgeräte für Lehrkräfte laut Bildungsministerium aus dem Digitalpakt 7,8 Millionen Euro abgerufen und rund 8.000 Geräte beschafft.