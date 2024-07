Ein 34-Jähriger ist bei einem Unfall auf der regennassen Fahrbahn der A24 in Putlitz (Prignitz) schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte, wollte der Autofahrer am Dienstagabend verkehrsbedingt bremsen. Aufgrund der Nässe sei das Auto zunächst auf der Fahrbahn ins Schleudern geraten, habe sich dort mehrfach gedreht und schließlich überschlagen. Es durchbrach einen Wildzaun und kam schließlich auf einer Wiese zum Stehen.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Die Straße war für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.