Gewitter, Starkregen und Sturmböen - Auch am Donnerstag drohen Unwetter in Berlin und Brandenburg

Do 11.07.24 | 07:52 Uhr

Bild: dpa/Patrick Pleul

Es bleibt schwül-warm und gewittrig in der Region: Die starken Regenfälle vom Mittwoch könnten sich am Donnerstag mancherorts wiederholen. In der vergangenen Nacht gab es derweil nur vereinzelte wetterbedingte Rettungseinsätze.

Auch am Donnerstag sind in Berlin und Brandenburg wieder Unwetter mit Starkregen und kräftigen Böen möglich. Für den Morgen warnt der Deutschen Wetterdienst (DWD) insbesondere für den Nordwesten Brandenburgs sowie für Teile des Havellandes und Oberhavels vor gebietsweise kräftigen Schauern und Gewittern mit Starkregen, Sturmböen und Hagel [dwd.de]. Grundsätzlich bleibe die Region unter Tiefdruckeinfluss. Es sei auch am Donnerstag in Berlin und Brandenburg wechselhaft und schwül-warm. Laut DWD sind starke Gewitter möglich, auch mit Starkregen bis 25 l/qm in kurzer Zeit sowie mit Wind- und Sturmböen zwischen 50 und 70 km/h müsse gerechnet werden. Wo und wann im Tagesverlauf Unwetter drohen, könne noch nicht gesagt werden, da die Lage sehr dynamisch sei, so der DWD. In der Nacht zum Freitag beruhige sich dann das Wetter, wobei nachts Nebel mit Sichtweiten von unter 150 m möglich sei.

Umgeknickte Bäume - aber grundsätzlich ruhige Lage

Berlin und Brandenburg kamen bei erneuten Unwettern und starken Regenfällen am Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag glimpflich davon. Wie der Lagedienst der Polizei in Brandenburg dem rbb am Donnerstagmorgen mitteilte, sind vereinzelt Bäume umgeknickt und Äste abgebrochen. Verletzt worden sei niemand. Nach Angaben der Leitstelle Lausitz verlief die teils gewittrige Nacht auch in Südbrandenburg eher ruhig. Aus Ostbrandenburg werden ebenfalls nur kleinere Einsätze gemeldet. Auch dem Lagedienst der Polizei in Berlin sind keine größeren unwetterbedingten Schäden aus der Nacht bekannt.

ZLB-Mitarbeiter kämpfen weiter gegen die Regenmassen

Weitaus größer sind die Auswirkungen nach dem Unwetter vom Mittwochmittag. Im Magazin der Berliner Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) etwa kämpfen die Mitarbeiter weiter gegen einen Wasserschaden. Bei dem Starkregen war ein Wasserrohr geplatzt. In einem Instagram-Beitrag der Bibliothek ist zu sehen, wie Beschäftigte eine Kette bilden und das Wasser mit Eimern aus dem Gebäude tragen. Wie der ZLB-Betriebsdirektor Jonas Fansa dem rbb sagte, sind Hunderttausende teilweise alte Bücher akut gefährdet. Problematisch ist seinen Angaben zufolge auch der absehbare Anstieg der Luftfeuchtigkeit. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werde man ein Problem mit Schimmel bekommen, so der Direktor. Am Donnerstag muss mit Einschränkungen im Bibliotheksbetrieb gerechnet werden.

