Guido Baumann Fredersdorf/Vogelsdorf Freitag, 05.07.2024 | 08:37 Uhr

Sicher kann man bei wirklich unvorhersehbaren Ereignissen Verzögerungen im Betriebsverlauf nicht vermeiden. Aber wenn man automatische Durchsagen hört, in der man für ein Ereignis mehrere unterschiedliche Durchsagen hört, ist das schon sehr fragwürdig. Ich muss vom Alex nach Fredersdorf. Es gibt doch Fahrdienstleiter, die z.B. bei Staatsbesuchen im Stadtzentrum die Bahnen an bestimmten Knotenpunkten fahren lassen könnten, in meinem Fall z.B. von Lichtenberg nach Strausberg Nord. Aber nee- da werden die Fahrten ersatzlos gestrichen...

Sicher gibt es neuralgische Punkte, die wegen der Absicherungen Langsamfahrten nötig machen, aber der Geduld der Fahrgästewird immer mehr strapaziert.

Fahrdienstleiter-seid flexiebler!!! Die Fahrer müssen sich den Frust anhören-nicht Ihr! Also macht was!