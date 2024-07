Bei der Auflösung einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin-Schöneberg ist es am Samstagabend zu Krawallen gekommen, es flogen Flaschen auf Polizeikräfte. Mehrere Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Bei einer pro-palästinensischen Protestaktion in Berlin hat es Festnahmen und Verletzte gegeben. Das teilte die Polizei am Samstagabend dem rbb mit. Es habe Flaschenwürfe auf Beamte gegeben. Laut Feuerwehr seien mehrere Polizisten verletzt worden, außerdem acht Teilnehmende der Demo, davon eine Person schwer.



Die Polizei löste die Demo am Abend auf. Zuvor seien wiederholt strafrechtlich relevante Rufe zu hören gewesen, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Die Demonstration war am Nachmittag in Steglitz gestartet und zog Richtung Innsbrucker Platz. Nach Angaben der Polizei waren am Nachmittag gut 600 Menschen dabei.