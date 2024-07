Toiletten-Sanierung, Malerarbeiten, neue Böden: Wenn die Kinder in den Ferien und die Gebäude leer sind, wird an vielen Berliner Schulen gewerkelt. Es gibt aber deutlich weniger spezielle Ferienvorhaben als 2023, die Mehrzahl der Bezirke meldet keine. Von Sabine Müller

Im vergangenen Jahr hatten 130 Schulen spezielle Ferien-Projekte gemeldet, also fast drei Mal so viele wie jetzt. Bei den gemeldeten Vorhaben geht es um den laufenden Unterhalt der Schulen, nicht um Neubauten, Erweiterungen oder Großsanierungen. Letztere seien "auf Grund ihrer jeweiligen Komplexität nicht in einem Zeitfenster von wenigen Wochen zu realisieren", betont die Bildungsverwaltung.

Aufgelistet sind Vorhaben, die auf die Ferienzeit beschränkt sind, also in den Sommerferien beginnen und auch abgeschlossen werden sollen. "Wir begrüßen, wenn Bezirke die Sommerferien nutzen, um die Instandhaltung und Sanierung der Schulen voranzutreiben, wenn kein regulärer Schulbetrieb stattfindet", so Franziska Brychcy.

Die meisten Sommerferien-Bauprojekte finden diesmal im Bezirk Neukölln statt. Hier wird an insgesamt 20 Schulen gearbeitet, im vergangenen Jahr waren es acht. An der Karl-Weise-Grundschule wird beispielsweise gemalert, das Parkett in einem Klassenraum erneuert und eine Gemeinschaftsküche eingebaut. In der Grundschule am Fliederbusch wird die Fassade der Sporthalle repariert, in der Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg ein Computerraum renoviert, außerdem werden Dacharbeiten durchgeführt.

In Mitte werden die Sommerferien an zwölf Schulen für kleinere Projekte genutzt, 2023 waren es sechs. Die Strangsanierung von WC-Anlagen steht unter anderen an der Hedwig-Dohm-Schule und der Willy-Brandt-Schule an. In der Grundschule am Arkonaplatz wird die Mensa nach einem Wasserschaden saniert.

Deutlich weniger Sommerprojekte als im vergangenen Jahr melden Charlottenburg-Wilmersdorf mit neun (Vorjahr: 21) und Steglitz-Zehlendorf mit fünf (Vorjahr: 20). Während Charlottenburg-Wilmersdorf vor allem Deckensanierungen meldet, geht es in Steglitz-Zehlendorf unter anderem um neue Bodenbeläge (Clemens-Brentano-Grundschule, Zinnowwald-Grundschule) oder die Herstellung von Barrierefreiheit im Hauptgebäude (Conrad-Schule).