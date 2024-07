Die Berliner Koalition will das Aufnahmeverfahren für das Gymnasium ändern. So sollen Kinder mit einem Notendurchschnitt unter 2,3 in Kernfächern ihre Eignung für das Gymnasium nachweisen müssen. Eltern sehen das kritisch. Von Kirsten Buchmann

Die Ellen-Key-Schule in Friedrichshain-Kreuzberg etwa hat demnach mehr als doppelt so viele Erstwunschanmeldungen wie Plätze, ebenso die Heinz-Brandt-Schule im Bezirk Pankow. Die Otto-von-Guericke-Schule (Charlottenburg-Wilmersdorf) oder die Friedrich-Bergius-Schule (Tempelhof-Schöneberg) dagegen verzeichnen laut den Daten nur rund halb so viele Erstwunschanmeldungen wie Kapazitäten.

Unter den Gymnasien liegt etwa beim Lessing-Gymnasium (Wedding) die Zahl der Anmeldungen rund doppelt so hoch wie die Zahl der Plätze. Fast umgekehrt ist das Verhältnis dagegen beispielsweise am Gymnasium am Europasportpark (Prenzlauer Berg). Dort übersteigt die Zahl der Plätze deutlich die der Anmeldungen.



Der Vorsitzende des Landeselternausschusses, Norman Heise, sieht die Daten als Orientierungshilfe für Eltern. Mit Hilfe der Anmeldezahlen könnten die Eltern taktisch vorgehen, "dass ich beruhigt eine Schule auswähle, wo ich weiß, da kommt mein Kind auf jeden Fall hin." Das heißt, dass Eltern unter ihren Erst-, Zweit-, und Drittwünschen auch weniger nachgefragte Schulen angeben, an denen wahrscheinlich noch Platz sein wird. Ansonsten könnte es sein, dass das Kind an keiner seiner drei Wunschschulen angenommen, sondern einer ganz anderen Schule zugeteilt werde, sagt Heise: "Dann habe ich möglicherweise eine Schule, die ich nicht wollte, die vielleicht auch nicht unmittelbar in der Nähe liegt."