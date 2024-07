An der Forensischen Psychiatrie in Eberswalde ist ein Hund im Einsatz. Der Vierbeiner soll dabei helfen, Therapie-Situationen zu entspannen. Dass seine menschliche Kollegin ihn als "Schlaftablette" bezeichnet - ein Kompliment. Von G.-S. Russew und M. Devantier

Fanny Richter, Psychologin und Therapeutin für Tiergestützte Therapie (TGT), hat ihn vor knapp drei Jahren für ihre Arbeit in die Klinik geholt. Seit seiner 17. Lebenswoche begleitet er sie nun täglich, fünfmal die Woche. "Er hat das große Glück, dass er ein riesengroßes Revier hat, was nur ihm gehört und wo er wirklich bis auf wenige Ausnahmen der einzige Hund ist, und somit wird er halt eben von allen geliebt und geherzt. Er arbeitet nur durch seine Anwesenheit", erklärt Richter die positiven Reaktionen der Patienten.

Von den Patienten wird er nur "Sonnenschein" gerufen: Der fuchsrote Labrador Retriever "Elvis" ist seit drei Jahren Mitarbeiter in der Klinik für Forensische Psychiatrie in Eberswalde (Barnim). Dort wird versucht, durch spezifische Therapien die von Patienten ausgehende Gefahr zu verringern. Elvis hilft dabei, dass das noch besser gelingt.

In der Klinik soll die Wahrscheinlichkeit eines erneuten schwerwiegenden Delikts reduziert werden. Die Therapie ist mit großen Herausforderungen verbunden. Es ist notwendig, dass die Patienten Behandlungsbereitschaft- und Motivation und ein Bewusstsein für die eigene Gefährlichkeit entwickeln. Ziel ist es, dass die Patienten in Zukunft auf fremd- und selbstschädigende Verhaltensweisen verzichten.

Etwas mehr als bloße Anwesenheit steckt jedoch schon dahinter. Elvis hat eine Ausbildung zum Therapiebegleithund absolviert, die das Land Brandenburg finanziert hat. Bei einem Eignungstest wurde 2021 etwa überprüft, wie der Hund in Stresssituationen reagiert. Es sei besonders wichtig, dass er einen ruhigen Charakter hat und in der Lage ist, seine eigenen Bedürfnisse zurückzustecken, beschreibt Richter die Voraussetzungen und resümiert: "Mein Hund ist eine Schlaftablette. Er ruht in sich und meidet Anstrengung." Als Therapie-Hund sei er damit gut geeignet und wirke beruhigend auf die Patienten.

Aktivierende, tiergestützte Interventionen sind fest im Wochenplan verschiedener Patienten der Aufnahme- und Krisenstation verankert. Dass es in Eberswalde eine tiergestützte Therapie gibt, ist hingegen keine Selbstverständlichkeit.

"Das ist jetzt in Deutschland noch nicht ganz so weit verbreitet. Es gibt schon ein paar Maßregelvollzüge, die das anbieten, aber wir gehören mit zu einem der ersten Häuser, die das machen und die ja wirklich grundlegend positive Erfahrung damit sammeln konnten," sagt Richter. Dabei das Tierwohl an erster Stelle stehen. Da es noch keine einheitlichen Grundsätze für den Einsatz von Therapie-Hunden in Deutschland gibt, orientiert sich Richter an Voraussetzungen, die die European Society for Animal Assisted Therapy (ESAAT) definiert hat.

"Ich arbeite damit, was der Hund mir gibt", beschreibt Richter ihre Zusammenarbeit. Dabei hätte sie manchmal den Eindruck, "dass nicht der Elvis mich begleitet, sondern ich den Elvis. Und ich glaube auch, dass er schon die Wahrnehmung hat, hier der eigentliche Chef im Haus zu sein."