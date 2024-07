Versuchter Brandanschlag in Berlin

Wegen eines versuchten Brandanschlags auf ein von Mitarbeitern der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti bewohntes Haus steht ein 55-Jähriger in Berlin vor Gericht. An diesem Montag wird das Urteil erwartet.

Im Prozess um einen versuchten Brandanschlag auf ein Haus in Berlin-Steglitz wird am Montag am Kriminalgericht Moabit ein Urteil erwartet. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten, ein 55-jähriger Russe, unter anderem versuchte Tötung und eine versuchte schwere Brandstiftung vor.

Der Mann soll im Frühjahr 2022 in dem Kellerschacht eines Mehrfamilienhauses, das von Mitarbeitern der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti bewohnt wurde, einen Brandsatz angebracht haben. Die Spreng- und Brandvorrichtung zündete jedoch nicht, warum war bislang unklar. Die Vorrichtung wurde erst Tage später in dem Kellerschacht entdeckt und von Spezialisten des Landeskriminalamtes entschärft.