Der Freitagabend im Hause der rbb-Verwaltungsrätin Juliane Schütt scheint seit mehr als 20 Jahren klar strukturiert: Ihr Ehemann produziert nämlich "von Freitag abends bis Freitag nachts – eine kleine Kolumne für das Kulturradio / Radio3". Dafür, so schreibt sie auf eine Anfrage von rbb24 Recherche, erhält er "ein Honorar, dessen Höhe sich nach den Honorarbedingungen des rbb richtet". Soweit so unproblematisch – zumindest auf den ersten Blick.

Aber: Als Juliane Schütt am 20. April 2023 als eine von acht neuen rbb-Verwaltungsräten gewählt wurde, galt für sie wie für alle anderen: Es darf keinen Interessenskonflikt geben. Konkret hieß es im Staatsvertrag, der am 31. Dezember 2023 auslief, dass Mitglieder des Verwaltungsrats keine "wirtschaftlichen oder sonstigen Interessen haben dürfen, die geeignet sind, die Erfüllung der Aufgaben als Mitglied des betreffenden Organs zu gefährden". Der seit Januar 2024 gültige Medienstaatsvertrag verlangt sogar, dass Verwaltungs- wie auch Rundfunkräte alle Tatsachen, die für eine mögliche Interessenkollision sprechen könnten, "unverzüglich dem Vorsitzenden des jeweiligen Gremiums und seinem Stellvertreter anzuzeigen" haben.

Interessenkollisionen an sich müssen, wenn transparent damit umgegangen wird, kein Hinderungsgrund für eine Tätigkeit als Verwaltungs- oder Rundfunkrat sein. Betroffene können sich in bestimmten Fragen für befangen erklären. Juliane Schütt soll genau dies nach Informationen von rbb24 Recherche in drei Fällen getan haben: Zweimal ging es um tarifvertragliche Regelungen, einmal um den Chef ihres Mannes. In allen Fällen, so erklärte Schütt jetzt auch auf Anfrage, habe sie sich der Stimme enthalten.

Tarifverträge und die Beschäftigung mit Anstellungsverträgen leitender Angestellter gehören zu den Kernaufgaben der Verwaltungsräte. Wenn ein Mitglied sich in diesen Bereichen nicht einbringen kann, kann es einen wichtigen Teil seiner Arbeit eigentlich nicht erfüllen.