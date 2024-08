Eine neue Ferienbaustelle auf der A100 in Berlin-Wilmersdorf führt seit Montag zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, werden zwischen den Anschlussstellen Wexstraße und Detmolder Straße bis zum 1. September zwei Autobahnbrücken instandgesetzt. Dadurch ist auf dem Abschnitt Richtung Wedding nur eine Spur befahrbar.

Autofahrer müssten in diesem Zeitraum ganztägig mit Stau rechnen. Bereits am ersten Tag der Baustelle meldete die VIZ am Montagnachmittag Stau mit einer Verzögerung von 80 Minuten.