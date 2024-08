Seit mehr als zwölf Wochen ist die Straße des 17. Juni in Berlin-Mitte gesperrt – doch nun ist ein Ende der Verkehrseinschränkungen in Sicht. Am Montag, 5. August um 18 Uhr, mehr als zwei Wochen nach dem EM-Finale , soll die Strecke zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor wieder geöffnet werden. Das teilte ein Sprecher der Verkehrsinformationszentrale mit. Die Ebertstraße wird demnach schon etwas früher, um 6 Uhr, für den Autoverkehr geöffnet.

Tausende Radfahrer sind am Sonntag in Berlin und in angrenzenden Landkreisen beim Velo-City-Radrennen unterwegs. Es kommt zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen. Und im Wettbewerb zur Anwendung einer neuen Regel.

Anfang Mai begann der Aufbau für die Fanzone der Fußball-Europameisterschaft der Männer. Am 2. Juni war ADFC-Sternfahrt und nach der Fußball-EM wurde die Fanzone wieder abgebaut. Das sei bereits abgeschlossen, so der VIZ-Sprecher. Am vergangenen Wochenende fand dann der Christopher Street Day statt - und am heutigen Sonntag führt das Velo-City-Radrennen auch über den 17. Juni, dort sind Start und Ziel.