In einer Wohnung in der Rhinstraße in Berlin-Lichtenberg ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte eine Wohnung im fünften Obergeschoss eines siebengeschossigen Wohngebäudes.

Ein Mann und ein Kind sowie ein Hund wurden über eine Drehleiter vom Balkon gerettet. Die leichtverletzten Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik transportiert. Der verletzte Hund wird aktuell noch von der Feuerwehr betreut.

Die Brandbekämpfung sei am Abend abgeschlossen worden, hieß es. Derzeit laufen noch Belüftungs- und Kontrollmaßnahmen. Die Feuerwehr war mit 68 Einsatzkräften vor Ort.