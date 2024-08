Die Berliner Polizei ermittelt nach mindestens zwölf Schüssen auf eine Hausfassade und ein Auto in Neukölln. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen Anwohnerinnen in der Reuterstraße die Beamten am Sonntagmorgen gegen acht Uhr alarmiert haben, nachdem sie Schussgeräusche in der Straße gehört hatten.

Die Einsatzkräfte zählten zwölf Einschusslöcher in einer Bar und einem Café. Ein an der Ecke Reuterstraße / Donaustraße geparkter Mitsubishi war ebenfalls von Schüssen getroffen, mehrere Scheiben beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Zur Identität des Täters oder der Täter und anderen Hintergründen der Tat ist noch nichts bekannt.