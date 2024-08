Brandenburg an der Havel

Nach dem Fund einer Leiche ohne Kopf im Silokanal in Brandenburg an der Havel steht jetzt fest, dass der Mann ohne Fremdeinwirkung starb. Die Identität des Toten ist laut Staatsanwaltschaft auch geklärt.

Die Brandenburger Polizei hat neue Erkenntnisse zu der Leiche, die ohne Kopf in Brandenburg an der Havel gefunden wurde. Demnach hat die Obduktion ergeben, dass der Mann nicht getötet wurde. Es gebe keine Anzeichen für Fremdverschulden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam am Mittwoch dem rbb.