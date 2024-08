Im Streit um die Traditionsgaststätte "Riedels Gasthof" in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) hat sich nun das Landesamt für Denkmalpflege zu Wort gemeldet. Obwohl das Gebäudeensemble keinen Denkmalwert mehr besitze, sollte es nach Ansicht des Landesamts und des Archäologischen Landesmuseums erhalten bleiben, teilte das Amt rbb|24 mit.

"Der drohende Abriss des traditionsreichen Gasthofs in Königs Wusterhausen trifft nicht nur bei der Stadtgesellschaft auf Ablehnung. Obwohl das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege bei zweimaliger Begutachtung seit 1995 keinen Denkmalwert der Gebäude mehr erkennen konnte, hat es darauf hingewiesen, dass es sich um erhaltenswerte Bausubstanz handelt", so das Landesamt für Denkmalschutz in einer Pressemitteilung.

Nun sei es an Eigentümern, Betreibern und der Stadt, auf den dringenden Wunsch der Stadtgesellschaft einzugehen und eine Zukunft für das Gebäudeensemble möglich zu machen.