Seit gut vier Monaten ist der Konsum von Cannabis in Deutschland nun in bestimmten Grenzen legal. Ein erstes Fazit zeigt, dass sich zumindest in Potsdam dadurch nicht viel geändert hat.

Ähnliches beobachtet auch der Betreiber eines Headshops in der Potsdamer Innenstadt. Vor Ort in der Dortustraße werden seit 20 Jahren Raucherbedarf, Wasserpfeifen, Hanföle, Kaffee und "alles rund ums Thema Cannabis" verkauft, sagte Inhaber Jasper Friedrich dem rbb.

Viele Kunden seien seit der Legalisierung offener und interessierter am Thema Cannabis. Viele würden am liebsten sofort mit dem Eigenanbau beginnen, so Friedrich. Bei dem Konsumverhalten seiner Kunden würde er keinen Unterschied zu vor der Legalisierung ausmachen können. Die Szene sei zurückhaltend, so Friedrich.