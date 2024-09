Der Truppenübungsplatz Klietz befindet sich nach Angaben der Bundeswehr etwa zu zwei Dritteln in Sachsen-Anhalt sowie zu etwa einem Drittel auf dem Gebiet Brandenburgs - in einer dünn besiedelten Gegend. Dennoch könnten die Anwohnerinnen und Anwohner während der Übung "Gewehrfeuer hören", sagte der Brandenburger Bundeswehrsprecher Detlef Schachel dem rbb auf Nachfrage: "Es handelt sich um Platzpatronen." Bei Nacht werde Pyrotechnik, also Signalmunition, eingesetzt. Auch das könnte für die Menschen vor Ort sichtbar sein, so Schachel.