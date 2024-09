Schüsse in Schöneberg

Nach Schüssen, die in der Nacht zu Donnerstag aus einem Auto in Berlin-Schöneberg abgegeben wurden, stirbt ein Mann. Jetzt ist klar: Es handelte sich um einen Berliner Rapper. Die Polizei wertet Videoaufnahmen aus.

Nach tödlichen Schüssen in Berlin-Schöneberg in der Nacht zu Donnerstag fahndet die Polizei weiter nach den Tätern. Sie sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in einem Auto mit bulgarischem Kennzeichen gesessen haben.

Bei dem 42-jährigen Mann, der aus dem Auto heraus erschossen wurde, handelt es sich laut "Bild"-Zeitung [Bezahlschranke] um den Berliner Rapper und Sozialarbeiter "Challa". Ein 44-Jähriger, der durch die Schüsse verletzt wurde, ist demnach ein Bruder des Opfers. Ein unbeteiligter Passant (42) soll den Angaben zufolge ebenfalls verletzt und im Krankenhaus operiert worden sein.