Gegen eine 43-jährige Frau ist am Mittwoch Haftbefehl wegen Sachbeschädigung und versuchter schwerer Brandstiftung erlassen worden. Sie soll bei einer pro-palästinensischen Versammlung am Dienstag versucht haben, einen mit einem Polizisten besetzten Gruppenwagen der Polizei Berlin in Brand zu setzen. Die Frau befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.



Wie die Polizei mitteilte, soll die Beschuldigte bei der Demonstration den Gruppenwagen der Polizei mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und diese anschließend entzündet haben. Es entstand eine Stichflamme, die die Polizei löschen konnte. Das Feuer griff so nicht auf den Wagen über.

Bei der Kundgebung am Dienstag hatten Teilnehmer auch den iranischen Raketenangriff auf Israel bejubelt.