Die gute Nachricht: Berlinweit gibt es 28.000 freie Kita-Plätze. Die schlechte Nachricht: In manchen Kiezen bleibt die Lage trotzdem angespannt. Bildungssenatorin Günther-Wünsch blickt gleichwohl optimistisch in die Zukunft.

In Berlin gibt es zwar wieder mehr Kitaplätze, dennoch bleibt die Situation in vielen Kiezen angespannt. Das geht aus dem "Kitaentwicklungsbericht 2024" hervor, den Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) am Dienstag vorgestellt hat.

Insgesamt sind in Berlin aktuell rund 28.000 Kitaplätze unbelegt, verteilt über das gesamte Stadtgebiet. Damit gibt es eigentlich genug Plätze, um den Bedarf zu decken. Allerdings "hilft es keinem Kind aus Marzahn, wenn in Rudow ein Kitaplatz frei ist", betonte Günther-Wünsch.

Es gilt das Kiezwahlrecht der Eltern. Nach wie vor gibt es in Berlin einzelne Kieze, in denen eine angespannte Platzsituation und Wartelisten herrschen. Man könne die Situation nicht über ganz Berlin hinweg gleich bewerten, so die Bildungssenatorin.