Der Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj führt ab Freitag in Berlin zu zahlreichen Verkehrseinschränkungen. Wegen der hohen Gefährdungsstufe des Staatsbesuchs bereitet sich die Polizei schon jetzt auf einige Sicherheitsvorkehrungen vor. Insbesondere bei der An- und Abreise von Selenskyj kann es zu massiven Verkehrseinschränkungen im Bereich Flughafen Berlin-Brandenburg , auf den Stadtautobahnen A113 und A100 sowie der Berliner Innenstadt kommen, warnt die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ).

Während seines Aufenthalts in Berlin muss vor allem im Bereich Brandenburger Tor, Schloss Bellevue und rund um das Regierungsviertel mit Sperrungen gerechnet werden. Auch der öffentliche Nahverkehr könnte von dem Staatsbesuch betroffen sein: Laut VIZ sind größere Einschränkungen im gesamten S-Bahn-Netz möglich, auch im Bus- und Bahnverkehr der BVG kommt es demnach zu Einschränkungen. Konkretere Informationen kann die VIZ nicht nennen, da die hohe Gefährdungsstufe des Besuchs keine detaillierten Vorausmeldungen ermöglicht. Bereits im Juni 2024 besuchte Selenskyj Berlin im Rahmen der Ukraine-Konferenz. Das führte zu Sperrungen im Berliner Straßenverkehr sowie Einschränkungen beim ÖPNV.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird Selenskyj am Freitag Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen. Wie lange er letztlich in Berlin bleiben wird, ist unbekannt.



Ursprünglich wollte Selenskyj seinen Siegesplan bei einem diplomatischen Spitzentreffen zur Lage in der Ukraine am Samstag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz vorstellen. Doch dieses Treffen mit Vertretern von mehr als 50 Ländern wurde am Mittwoch verschoben, nachdem US-Präsident Joe Biden einen geplanten Staatsbesuch in Deutschland wegen des Hurrikans "Milton" abgesagt hatte.