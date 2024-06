Ukraine-Konferenz in Berlin - Bürgermeister Klitschko wird erwartet - Einschränkungen bei S-Bahn bis Donnerstag

Mi 12.06.24 | 08:03 Uhr

dpa/P.Zinken Video: rbb|24 | 12.06.2024 | Material: rbb24 Abendschau | Bild: dpa/P.Zinken

Am Mittwoch wird die Wiederaufbau-Konferenz für die Ukraine in Berlin fortgesetzt. Unter anderem wird Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, erwartet. Die Sicherheitsvorkehrungen werden sich vor allem bei der S-Bahn bemerkbar machen.

zweiter und letzter Tag der Wiederaufbau-Konferenz in Berlin

Bürgermeister von Kiew wird als Gast erwartet

vor allem in der City West kommt es wieder zu Behinderungen

Verspätungen und Zugausfälle bei der S-Bahn bis Donnerstagfrüh

Die Wiederaufbau-Konferenz für die Ukraine im Kongresszentrum City Cube auf dem Messegelände in Berlin-Charlottenburg geht am Mittwoch weiter. Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) nimmt dazu gemeinsam mit Vitali Klitschko, dem Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, an einer Diskussion mit anderen Bürgermeistern teil.

Wegen der Polizeieinsätze zum Schutz der Konferenz-Teilnehmer muss wieder mit Einschränkungen vor allem im Berliner Nahverkehr gerechnet werden. Noch bis Donnerstagfrüh (etwa 2 Uhr) kommt es voraussichtlich auf allen S-Bahn-Linien zu Verspätungen, Zugausfällen und nachfolgenden Einschränkungen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Auch viele Buslinien der BVG werden nicht bedient oder umgeleitet. Laut BVG ist vor allem das Gebiet Halensee, Messedamm, Zoologischer Garten und Kurfürstendamm betroffen. Bereits zur Eröffnung der Konferenz am Dienstag kam es zu massiven Einschränkungen im Berliner Stadtverkehr. Am deutlichsten machen sich die Auswirkungen auf die S-Bahn bemerkbar.

Einschränkungen im Nahverkehr am Mittwoch S-Bahn S1 : verkehrt zwischen Friedenau und Potsdamer Platz nur im 20-Minuten-Takt, die Taktverstärker zwischen Zehlendorf und Potsdamer Platz fahren nicht

S2 : verkehrt zwischen Lichtenrade und Anhalter Bahnhof nur im 20-Minuten-Takt S26: verkehrt nicht

S3 : fährt nur im 20-Minuten-Takt, die zusätzlichen Taktverstärker zwischen Karlshorst und Ostbahnhof fahren nicht



S41: verkehrt Bundesplatz > Westkreuz > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Hermannstraße im 10-Minuten-Takt, Fahrgäste nutzen zwischen Hermannstraße und Bundesplatz die Linie S46

S42 : verkehrt Hermannstraße > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westkreuz > Bundesplatz im 10-Minuten-Takt, Fahrgäste nutzen zwischen Bundesplatz und Hermannstraße die Linie S46 S45: verkehrt nur zwischen Grünau und Hermannstraße, zwischen Flughafen BER und Adlershof nutzen Fahrgäste die S9, zwischen Hermannstraße und Südkreuz nutzen Fahrgäste die Linien S41, S42 und S46 S47: verkehrt nur zwischen Spindlersfeld und Schöneweide, Fahrgäste nutzen zwischen Schöneweide und Hermannstraße die Linien S45 und S46

S5: fährt zwischen Ostbahnhof und Westkreuz nur im 20-Minuten-Takt, die Taktverstärker zwischen Mahlsdorf und Warschauer Straße/ Ostbahnhof fahren nicht S7: fährt nur im 20-Minuten-Takt S85: verkehrt nur zwischen Frohnau und Schöneweide, zwischen Schöneweide und Grünau stehen die Linien S46 und S8 zur Verfügung S9: verkehrt zwischen Spandau und Flughafen BER, in Altglienicke ist in beiden Fahrtrichtungen ein Umstieg erforderlich Die Berliner S-Bahn weist darauf hin, dass es aufgrund kurzfristiger behördlicher Anordnungen zu weiteren Einschränkungen kommen kann.

Die S-Bahn Berlin aktualisiert ihre Angaben über Zugausfälle und Einschränkungen zudem regelmäßig auf der Webseite sbahn.berlin.

Busse Im Busverkehr kommt es zu "erheblichen" Einschränkungen, schreibt die BVG, aufgrund der Sperrungen in der westlichen Innenstadt. Wegen der Sperrungen am Spreeweg werden die Linien 106 und 187 umgeleitet Aufgrund von Einschränkungen am Messedamm muss die Linie 349 verkürzt werden, sie endet und beginnt an der Haltestelle Messe Nord/ICC. Am Bahnhof Zoologischer Garten (S+U) gibt es ebenfalls Sperrungen. Die Haltestelle kann deshalb nicht angefahren werden. Betroffen sind folgende Linien: X10, X34, M45, M46, M49, 109, 110, 200, 204, 245, und 249 sowie die Nachtbuslinien N1, N2, N9, N10, N26 und N7X. Mehr Informationen zu den Einschränkungen im Busverkehr gibt es auf bvg.de

Straßensperrungen:

Des weiteren werden von der Polizei immer wieder kurzfristig Straßen oder Straßenabschnitte gesperrt. Das gilt vor allem für den Bereich rund um das Messegelände in Charlottenburg und den Großen Stern in Tiergarten. Grund sind Fahrten von Konferenz-Teilnehmern zwischen Tagungsort auf dem Messegelände, Hotels, Flughafen BER sowie dem Regierungsviertel in Tiergarten (Mitte). Bis Mittwochabend sind zudem folgende Straßenabschnitte in Charlottenburg-Wilmersdorf für den KfZ-Verkehr gesperrt: Hardenbergstraße und Budapester Straße in beiden Richtungen zwischen Kurfürstenstraße und Fasanenstraße

In Richtung Bahnhof Zoo ist die Hardenbergstraße bereits ab Ernst-Reuter-Platz gesperrt (Anlieger frei)

Jafféstraße in Westend in beiden Richtungen zwischen Messedamm und Heerstraße Hinzu kommen bereits bestehende Sperrungen wegen der Fan-Zonen der Fußball-EM.

Die Sicherheitszone:

Auch bei der Deutschen Bahn kann es aufgrund des Selenskyj-Besuchs zu Einschränkungen kommen. Betroffen ist vor allem der Fernverkehr. Die Deutsche Bahn teilt auf ihrer Webseite mit, dass: Einzelne in Berlin über die Stadtbahn verkehrende ICE-Züge beginnen bzw. enden abweichend in Berlin Hbf statt in Berlin Ostbahnhof . Der Halt Berlin Ostbahnhof entfällt.

statt in . Der Halt Berlin Ostbahnhof entfällt. Einzelne Züge der IC-Linie Berlin - Hannover - Amsterdam beginnen bzw. enden abweichend in Berlin Gesundbrunnen . Die Halte Berlin Ostbahnhof und Berlin Hbf entfallen.

beginnen bzw. enden abweichend in . Die Halte Berlin Ostbahnhof und Berlin Hbf entfallen. Einzelne Züge der EC-Linie Berlin - Warszawa/Krakow/Gdynia beginnen bzw. enden abweichend in Berlin Gesundbrunnen. Die Halte Berlin Ostbahnhof und Berlin Hbf entfallen. Zusatzhalt Berlin Lichtenberg. Kommt es zu weiteren behördlichen Anordnungen, können weitere Sperrungen oder Ausfall von Haltestellen erfolgen. Auch Zugausfälle sind möglich. Fahrgäste sollten sich vorab per App, Internet auf www.bahn.de oder telefonisch unter 030/2970 über ihre Verbindung informieren. Auch bei der ODEG kommt es zu Ausfällen. Beim RE1 zwischen Brandenburg und Frankfurt (Oder) bzw. zwischen Magdeburg und Cottbus fallen Züge aus oder es kommt zu Einschränkungen. Dies gilt laut einer Sprecherin der ODEG am Mittwoch 12.6. zwischen 4.30 Uhr und und voraussichtlich 10 Uhr. So werden die Züge der Linie RE1 im Abschnitt Erkner und Berlin-Wannsee umgeleitet und halten zusätzlich in Berlin-Gesundbrunnen. Einzelne Züge von/nach Brandenburg Hbf beginnen/enden abweichend in Berlin-Charlottenburg (anstatt in Berlin-Ostbahnhof). Die Züge der Linie RE8 werden im Abschnitt Berlin-Spandau und Flughafen BER umgeleitet und halten zusätzlich in Berlin-Jungfernheide, Berlin Hbf tief und Berlin-Südkreuz. Es kann zu weiteren Haltausfällen kommen. Alle Einschränkungen finden sich auf der Webseite der ODEG unter odeg.de . Fahrgäste werden gebeten, sich online oder per App (DB Navigator) oder telefonisch unter 0800 0 99 66 33 über ihre Verbindungen zu informieren.

Präsident Selenskyj eröffnet Konferenz

Am Dienstag wurde die internationale Wiederaufbau-Konferenz für die Ukraine von dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Bundeskanzler Scholz (SPD) eröffnet. Mit einem Schwerpunkt zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen sowie einem Ausbau kommunaler Partnerschaften geht es an diesem Mittwoch weiter. Unter den Teilnehmern ist auch Vitali Klitschko, Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, der mit Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) an einer Diskussion mit anderen Bürgermeistern teilnehmen wird.

dpa/Koehler 2 min Krieg in der Ukraine - Selenskyj eröffnet Wiederaufbau-Konferenz in Berlin Es soll ein Forum für Austausch sein: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat mit Kanzler Scholz die zweitägige Wiederaufbau-Konferenz in Berlin eröffnet. Anschließend hielt er eine emotionale Rede im Deutschen Bundestag.

Vernetzung steht im Fokus

Deutschland, die Ukraine sowie zwölf weitere Staaten und 17 Entwicklungsorganisationen wollen am zweiten und letzten Tag der Konferenz zudem eine Allianz zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Ukraine starten. Kleinen und mittleren Unternehmen als Rückgrat der ukrainischen Wirtschaft soll in Kriegszeiten unter die Arme gegriffen werden, um sie fit für den Wiederaufbau zu machen. Kleine und mittlere Unternehmen tragen zu zwei Drittel der Wertschöpfung in der Ukraine bei und schaffen mehr als 80 Prozent der Arbeitsplätze dort. Unter anderem geht es um günstige Kredite für solche Unternehmen. An der Wiederaufbaukonferenz nehmen etwa 2.000 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und von internationalen Organisationen teil. Es ist keine Geberkonferenz, bei der Geld gesammelt werden soll, sondern es geht um die Vernetzung relevanter Akteure.

