Neun Menschen bei Brand in Nauen verletzt

Neun Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nauen (Havelland) leicht verletzt worden. Einer der Verletzten ist ein Feuerwehrmann, wie die Polizei mitteilte. Er sei bei den Lösch- und Rettungsmaßnahmen am Sonntag verletzt worden.

Insgesamt seien elf Menschen aus dem Haus gebracht worden - bei acht von ihnen sei eine Rauchgasvergiftung festgestellt worden. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Alle Mieter sind vorübergehend bei Freunden oder Bekannten untergekommen.

Durch das Feuer kam es in der Altstadt zu einer größeren Rauchentwicklung. Die Ursache des Brandes und die Höhe des Schadens waren zunächst unklar.