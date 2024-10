Rund ein Viertel der Kita-Plätze in Potsdam ist frei

Ein Viertel der Potsdamer Kita-Plätze ist frei. Das geht aus Zahlen hervor, die die Belegung Anfang September dokumentieren. Die Zahlen liegen dem rbb vor.

Demnach sind mittlerweile 3.011 Kita-Plätze (darunter 1.297 in den Krippen) unbelegt. Ein Jahr zuvor waren 2.296 Plätze in den Einrichtungen frei. Insgesamt können in der brandenburgischen Landeshauptstadt den Angaben zufolge 11.755 Kinder betreut werden. Im Vergleich zum Vorjahr (11.610) erhöhte sich die Zahl nur geringfügig.

Hintergrund sind stark sinkende Geburtenzahlen in Potsdam. Dort kamen im vergangenen Jahr laut Amt für Statistik 1.444 Kinder auf die Welt. Zum Vergleich: 2016 waren es noch 1.997.