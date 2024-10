Starker Wind: Umgestürzte Bäume in Berlin und Brandenburg - Zugverkehr eingeschränkt

So 13.10.24 | 12:20 Uhr

Seit Tagen wird die Region von mehreren Sturmtiefs ordentlich durchgepustet - am Sonntag kam es zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen. Bisher sind aber nur Sachschäden bekannt. Im Osten blockieren umgestürzte Bäume einige Zugverbindungen.

Wegen Sturmschäden konnten am Vormittag teils Züge der Linie RE7 nicht in Großräschen (Oberspreewald-Lausitz) halten. Auch hier war ein Baum im Gleis die Ursache.

Im Landkreis Elbe-Elster ist die Strecke der Linien RE10 und RB43 zwischen Doberlug-Kirchhain und Falkenberg (Elster) unterbrochen, wie die Deutsche Bahn am Sonntagvormittag mitteilte. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Grund ist ein Baum im Gleis, wie die Bahn dem rbb mitgeteilt hat. Außerdem fallen infolge von Sturmschäden zwischen Cottbus und Frankfurt (Oder) einzelne Verbindungen der beiden Linien aus.

Starker Wind hat in Berlin und Brandenburg am Sonntag für zahlreiche umgekippte Bäume und Feuerwehreinsätze gesorgt und schränkt derzeit den Regionalverkehr ein.

Die Regionalleitstelle Brandenburg wurde seit dem frühen Morgen rund 105 Mal gerufen, darunter zu zwei größeren Einsätzen, wie ein Sprecher sagte. In Trebbin und Blankenfelde-Mahlow (Landkreis Teltow-Fläming) waren zwei massive Bäume auf zwei Einfamilienhäuser gestürzt. Verletzt wurde demnach niemand.

In anderen Fällen hatten Bäume und Äste etwa die Fahrbahn blockiert, in Ludwigsfelde wurde ein Einsatzfahrzeug durch einen Baum beschädigt. Die Regionalleitstelle Lausitz meldete zunächst rund 60 bis 70 witterungsbedingte Einsätze. Auch die Feuerwehr Potsdam wurde mehrmals gerufen. So seien ein Dach und mehrere Fahrzeuge beschädigt worden, teilte die Feuerwehr auf X mit.