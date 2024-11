Deutlich weniger Kinder und Jugendliche sind im vergangenen Jahr in Berlin und Brandenburg mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gekommen.

Nach Angaben der Krankenkasse DAK, die sich auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes beruft, wurden in Brandenburg im Jahr 2023 insgesamt 314 junge Menschen im Alter von 10 bis unter 20 Jahren wegen Alkoholmissbrauchs stationär behandelt - 70 (18 Prozent) weniger als im Vorjahr. In Berlin waren es demnach mit 146 jungen Menschen rund 18 Prozent weniger als im Vorjahr. Während in Brandenburg von 2021 auf 2022 den Angaben zufolge noch ein leichter Anstieg zu verzeichnen war, sank die Zahl in Berlin bereits damals um 22 Prozent.

"Erfreulicherweise verliert das Rauschtrinken von jungen Menschen in unserer Stadt weiter an Bedeutung, insbesondere bei den ganz jungen Kindern", erklärte Landeschef der DAK-Gesundheit in Berlin, Volker Röttsches, laut Mitteilung. Auch die DAK-Landeschefin in Brandenburg, Anke Gubitz, sprach von einer insgesamt positiven Entwicklung. "Dennoch trinken immer noch zu viele Kinder Alkohol, bis buchstäblich der Arzt kommt. Jede Alkoholvergiftung eines jungen Menschen ist eine zu viel."