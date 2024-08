In mehreren europäischen Ländern ist Alkoholtrinken erst ab 18 Jahren erlaubt, statt wie in Deutschland bereits ab 16. Für eine höhere Altersgrenze sprechen sich nun auch Suchtexperten im Bund und in Brandenburg aus. Das "begleitete Trinken" lehnen sie ab.

Das bezeichnete auch die Brandenburger Suchtexpertin Hardeling als sinnvoll. "In vielen europäischen Ländern ist der Erwerb und Konsum von Alkohol erst ab 18 Jahren erlaubt. Das ist aus entwicklungspsychologischer und gesundheitlicher Perspektive durchaus sinnvoll: Der Konsum von Alkohol kann erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit, insbesondere auf das sich entwickelnde Gehirn, haben", sagte Hardeling rbb|24. "Das menschliche Gehirn entwickelt sich bis in die frühen Zwanzigerjahre, und Alkoholkonsum kann diese Entwicklung beeinträchtigen."

Die BLS ist die zentrale Institution in Brandenburg, die sich mit der Prävention und Behandlung von Suchtproblemen beschäftigt. Ihre Hauptaufgaben umfassen die Entwicklung, Förderung und Koordination von Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe. Sie wird vom Brandenburger Gesundheitsministerium gefördert und arbeitet in einem Netzwerk mit regionalen und überregionalen Partnern zusammen.

Der Bundesbeauftragte Burkhard Blienert argumentierte hinsichtlich eines Alkoholverbots bis 18, die Altersgrenze von 18 Jahren gelte bereits für Tabakprodukte. Derzeit lässt das Jugendschutzgesetz zu, dass Jugendliche in Begleitung Sorgeberechtigter in der Öffentlichkeit alkoholische Getränke wie Bier oder Wein zu sich nehmen. "Vom begleiteten Trinken ab 14 Jahre halte ich gar nichts", sagte Blienert dazu und führte aus: "Alkohol ist ein Zellgift, das ab dem ersten Tropfen wirkt. (...) Es gibt keinen Alkoholkonsum, der unbedenklich ist."

Erst vor wenigen Wochen hatte die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DEG) dazu geraten, keinen Alkohol zu trinken und damit eine frühere Einschätzung geändert. Auch in Maßen sei Alkohol nicht gesund - es gebe keine potenziell gesundheitsfördernde und sichere Alkoholmenge für einen unbedenklichen Konsum, schrieb die Fachgesellschaft in einem Positionspapier, das Mitte August veröffentlicht wurde. "Alkohol ist eine psychoaktive Droge", die als Ursache von mehr als 200 negativen gesundheitlichen Folgen wie Krankheiten und Unfällen identifiziert worden sei, heißt es darin.

Wer trotzdem Alkohol trinken wolle, sollte vor allem große Mengen vermeiden, riet die Fachgesellschaft. Das gelte insbesondere für junge Menschen. Kinder, Jugendliche, Schwangere und Frauen, die stillen, sollten gar keinen Alkohol trinken.

Alkoholkonsum werde unter anderem mit Entwicklungsstörungen bei ungeborenen Kindern, Unfällen, Verletzungen, Gewalt und "psychosozialen Beeinträchtigungen von Menschen, die Alkohol trinken, sowie ihrem sozialen Umfeld" in Verbindung gebracht, schrieb die Gesellschaft. Insgesamt sinkt der Alkoholkonsum in Deutschland seit Jahren. Auch Jugendliche geben in vergleichbaren Langzeitumfragen heute weniger Alkoholkonsum an, als noch vor einigen Jahren.