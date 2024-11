Einer Berliner Polizeibeamtin wird vorgeworfen, Menschen in ihre Wohnung gelockt und sie sexuell missbraucht zu haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, haben zwei ihrer möglichen Opfer Anzeige erstattet. Sie gaben an, in der Wohnung unter Drogen gesetzt worden zu sein. Dann seien sexuelle Handlungen an ihnen vorgenommen worden, ohne ihr Einverständnis.

Daraufhin durchsuchten Polizeibeamte am Montagabend die Wohnung der Schutzpolizistin in Prenzlauer Berg. Das sei "erfolgreich" gewesen, so die Polizei. Gegen die Polizistin sind nun ein Ermittlungsverfahren sowie disziplinarrechtliche Maßnahmen eingeleitet worden.