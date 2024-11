400 Haushalte in Berlin-Schöneberg nach Rohrbruch ohne Wasser

Ein Wasserrohrbruch führt in Berlin-Schöneberg seit Samstagmorgen zu Einschränkungen. Die Kolonnenstraße, die von Schöneberg Richtung Kreuzberg führt, wurde gegen 8 Uhr mit Wasser geflutet.

Laut einem Sprecher der Berliner Wasserbetriebe sind 400 Haushalte betroffen und seit Stunden ohne Wasser in ihren Wohnungen. Der Entstörungsdienst arbeite mit einer Firma an der Reparatur. Der Rohrbruch ereignete sich auf Höhe der Kolonnenstraße 21. Betroffen seien aber auch Haushalte in umliegenden Straßen - der Hohenfriedbergstraße, der Kesseldorfstraße und der Geßlerstraße.

Ziel sei es, die Sperrung im Wassernetz so zu verkleinern, dass zeitnah zumindest rund die Hälfte der Haushalte wieder an die Wasserversorgung angeschlossen werden könnten.