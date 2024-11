540 Meter lange Hochwasserschutzwand an der Elbe errichtet

An der Elbe in Müggendorf im Amt Lenzen-Elbtalaue (Prignitz) ist innerhalb eines Jahres auf 540 Metern eine neue Hochwasserschutzwand errichtet worden. Dazu wurden Stahlspundwände teils bis zu 17 Meter tief in den Boden gepresst und der sichtbare oberirdische Teil anschließend verklinkert.

Die Spundwand schützt Müggendorf nun bis zum Bemessungshochwasser von knapp 8,00 Metern am Elb-Pegel in Wittenberge plus einem Meter Freibord als Reserve. Die Wand ist laut Ministerium 1,00 bis 1,30 Meter höher als früher. Der Hochwasserschutz ist damit deutlich verbessert worden.