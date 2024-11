Do 07.11.24 | 15:19 Uhr

Auch lange nach dem Ende der Corona-Pandemie wird im Abwasser von Städten noch immer gemessen, wie groß die Virenbelastung ist. Im Interview erklärt Tino Schmidt vom Cottbuser Wasserversorger LWG, wie die Lage in der Region ist.

rbb|24: Herr Schmidt, Sie sind bei der Lausitzer Wasser Gesellschaft (LWG) für die Wasserwerke und die Kläranlage zuständig - damit auch für die Messung von Viren im Abwasser. Wie lange dauert es denn, bis die Hinterlassenschaften aus den Haushalten in der Kläranlage landen?



Tino Schmidt: Der Zulauf ist davon abhängig, wo man wohnt. Es kann einen bis zwei Tage dauern, bis das hier ist. Dann kommt alles in den Kläranlagenzulauf, durchläuft die Rechenanlage, wo die Grobstoffe herausgetrennt werden. Dann kommt der Sandfang, der den Sand abtrennt, dann kommt das Abwasser zur Vorklärung. Im Zulauf der Vorklärung haben wir den Probenehmer, einen automatischen 24-Stunden-Probenehmer. Der nimmt die Abwasserprobe über den Tag, die Kollegen entnehmen die am nächsten Tag und so haben wir eine Mischprobe über einen ganzen Tag.

Wie lange wird das Abwasser bei der LWG schon auf Viren untersucht?

Seit November 2023, da hat das Projekt angefangen. Seitdem haben wir den automatischen Probenehmer. Zwei Mal pro Woche wird eine Probe entnommen und die schicken wir dann ins Labor zur Untersuchung. Die Proben gehen zum Robert-Koch-Institut.

Der Probenehmer entnimmt in festgelegten Zeitintervallen eine bestimmte Menge aus dem Abwasserstrom. Am Ende können wir eine Flasche mit einem Liter Abwasser entnehmen, mit einem Querschnitt über den ganzen Tag.