Eine 75-jährige Frau ist zwei Wochen nach einem Autounfall in einem Berliner Krankenhaus gestorben. Die Frau hatte am 15. November lebensbedrohliche Verletzungen am Kopf erlitten, wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte.



Die 75-jährige Fußgängerin wurde Mitte November in Berlin-Buckow angefahren. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau versucht, die Rudower Straße zu überqueren, als sie vom Auto eines 32-jährigen Fahrers erfasst wurde. Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nun vestorben ist.