Hunderte Kinder aus finanziell benachteiligten Familien haben von der Arche in Berlin am Vormittag ein kostenloses Weihnachtsessen spendiert bekommen. Aufgetischt wurde im Berliner Hofbräuhaus am Alexanderplatz für rund 1.100 Menschen, wie ein Sprecher des christlichen Kinder- und Jugendwerks sagte.

Dazu zählten rund 600 bis 700 Kinder und eine oder mehrere Bezugspersonen, zum Beispiel die Eltern oder ein Geschwisterkind. Vor allem alleinerziehende Mütter und ihre Kinder seien unter den Gästen.