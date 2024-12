Rund ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines 63 Jahre alten Mannes in Berlin-Marzahn und dem Überfall auf dessen 86 Jahre alte Tante ist ein Angeklagter zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach den 35-Jährigen am Donnerstag des Totschlags sowie der räuberischen Erpressung und Körperverletzung schuldig.



In einem Streit habe er den Mann, bei dem er vorübergehend gewohnt hatte, attackiert und erstickt, so das Urteil. Anschließend habe er die Tante des Getöteten, die im selben Haus wohnte, überfallen. 115 Euro habe der Angeklagte erbeutet.