Klaus NK Rixdorf Donnerstag, 12.12.2024 | 12:17 Uhr

Ja, und nicht mal nur dort wo in (weiträumiger!) Sichtweite mal eine S-Bahn an ach so ungesicherten Regierungsgebäuden vorbeifährt. Nein, auch der Südring könnte ja evtl für wenige Sekunden (nach einem Hubschrauberabsturz?) zur Gefahrenquelle werden…

Man weiß ja nun wirklich nicht was diese Terroristen sich so alles ausdenken - schlimmer als in den idiotischsten Marvel-Comics!

Aber nun für Probleme der S-Bahn „großräumig“ auf die Staatsbesuche abzuschieben - sorry, da vergeht selbst mir jegliche Satire!