Update-Fehler führt zu stundenlangem IT-Ausfall in Berliner Verwaltung

Ein fehlerhaftes Software-Update hat am Dienstag Teile der Berliner Verwaltung stundenlang lahmgelegt. Betroffen waren rund 7.000 Nutzerinnen und Nutzer von zentralen PC-Arbeitsplätzen, die vom IT-Dienstleistungszentrum ITDZ bereitgestellt wurden. Das bestätigte ein Sprecher von Berlins IT-Staatssekretärin Martina Klement dem rbb.

Auslöser der Störung sei ein Fehler in einem regulären Sicherheitsupdate gewesen, das in der Nacht zu Dienstag eingespielt wurde. Trotz vorheriger Tests ließen sich die betroffenen Rechner danach zunächst nicht starten oder reagierten mit Verzögerungen, so der Sprecher.

Das ITDZ habe daraufhin umgehend eine Rücknahme des Updates eingeleitet, wodurch die Probleme hätten behoben werden können. In einigen Fällen sei es jedoch auch am Vormittag noch zu Einschränkungen an den Arbeitsplätzen gekommen.

Seit 12 Uhr liefen die Rechner wieder, erklärte der Sprecher der IT-Staatssekretärin. Gemeinsam mit der Herstellerfirma des Updates prüfe das ITDZ nun die Ursache der PC-Probleme.