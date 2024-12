Mia Freitag, 13.12.2024 | 11:37 Uhr

Das ist eine gute Frage. Wo doch soviel Wasser in den See geleitet wird, obwohl Deutschland am versteppen und verwüsten ist, glaubt man den Panickmachern. Irgendetwas passt an den Märchen hinten und vorne nicht. Studien und Untersuchungen, die diese Märchen als Märchen entlarven, werden einfach nicht weiter kommuniziert.

Kohle, Gas und Erdöl waren auch mal Bäume, die genausoviel CO2 gebunden hatten, wie sie heute wieder freigeben. Es war auch schonmal viel wärmer oder wie konnten in Sibirien soviele Bäume wachsen, die dann zu so viel Erdöl wurden oder wie konnte Erdöl in der Wüste entstehen, wo dort doch gar nichts wächst. Fragen über Fragen.

Das Klima in seinem Lauf, hällt weder Ochs noch Esel auf.