Mann in Berlin-Köpenick durch Schüsse von Polizei verletzt

Nach Drohung per Notruf

Do 09.01.25 | 13:01 Uhr

In Berlin-Köpenick haben am Donnerstagvormittag Polizeibeamte eine Person mit Schüssen aus der Dienstwaffe gestoppt.

Gegen 10:50 Uhr hatte ein Mann den Notruf gewählt und gedroht, in Köpenick Menschen mit einem Messer anzugreifen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei dem rbb. Vor Ort habe der Mann offenbar ein Messer in der Hand gehabt, so dass es zu einer konkreten Bedrohungssituation für die Kollegen gekommen sei. Diese mussten ihre Dienstwaffe einsetzen. Der Angreifer wurde durch mehrere Schüsse verletzt und anschließend ärztlich versorgt. Dann kam er ins Krankenhaus.

Die Hintergründe werden noch ermittelt.