Zwei Kinder bei Verkehrsunfällen in Berlin verletzt

Bei Verkehrsunfällen in Berlin sind am Freitagnachmittag zwei Kinder verletzt worden.

Der erste Unfall passierte in Spandau. Wie die Polizei dem rbb am Samstag sagte, rannte eine Zehnjährige bei roter Fußgängerampel von der Betckestraße über die Fahrbahn der Pichelsdorfer Straße in Richtung Adamstraße.

Ein 24 Jahre alter Autofahrer versuchte noch zu bremsen, konnte den Zusammenstoß laut Polizei aber nicht mehr verhindern. Das Mädchen habe ein Schädel-Hirn-Trauma und Hautabschürfungen erlitten und kam in ein Krankenhaus. Die Straße war im Unfallbereich bis etwa 17 Uhr gesperrt, auch die Buslinie M36 wurde umgeleitet.