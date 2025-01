Das Wort Spende kann man definieren Donnerstag, 09.01.2025 | 12:50 Uhr

Das sind freiwillige Zuwendungen. Wer freiwillig etwas gibt, vielleicht aus solidarischer und humanistischer Motivation, der gibt etwas, weil er etwas für andere tun möchte. Er fragt da nicht nach, wo und wie genau das Geld verwendet werden wird. Er hilft, um Schlimmes abzuwenden und Sicherheit jenen zu geben, die urplötzlich in diese Not gerieten. Es geht nicht um diese Summe, sondern um das Helfen, die Unterstützung, die Hilfe, vielleicht für die Ausbildung des Kindes.



Aber, was sind diese 100.000€ wert, wenn es um ein Menschenleben geht? Kann man überhaupt ein Menschenleben in Geld aufwiegen?

Also, was soll dann Ihre, nur auf die Zahl reduzierte, Frage?