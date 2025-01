Einkaufen auf dem Land - Tante Enso statt Tante Emma

Sa 25.01.25 | 08:12 Uhr | Von Björn Haase-Wendt

rbb/Haase-Wendt Audio: Antenne Brandenburg | 23.01.2025 | Björn Haase-Wendt | Bild: rbb/Haase-Wendt

Mal schnell in den Supermarkt – auf dem Dorf oft ein Problem. Auch Wustrau in Ostprignitz-Ruppin hatte vor einem Jahr keine Einkaufsmöglichkeit mehr. Dann stießen die Einwohner auf das Tante-Enso-Konzept. Von Björn Haase-Wendt

Mit dem Einkaufszettel in der Hand kommt Dirk Staege in den Tante Enso-Markt in Wustrau. Auf der Liste stehen heute nur ein paar wenige Dinge: Butter, Mehl, Backpapier. Der Wustrauer geht durch die Reihen und hat in wenigen Minuten seinen Einkauf zusammen. Er ist froh, dass er dafür nicht extra nach Fehrbellin oder Neuruppin muss. "Ich finde es super, dass hier wieder ein Laden ist und auch das Konzept ist fantastisch – dass man hier 24 Stunden einkaufen kann. Sowas ist schon lange überfällig gewesen", sagt Dirk Staege. Etwa drei bis viermal kommt er pro Woche in den Tante-Enso-Markt. Seit August vergangenen Jahres gibt es in Wustrau das für Brandenburg bisher einmalige Angebot.

"Für den Großeinkauf gehe ich erstmal hier hin"

Von außen sieht die Mischung aus Tante-Emma-Laden und Supermarkt recht klein aus. Drinnen ist man über die große Auswahl auf dem Dorf überrascht. Um die 2.500 unterschiedlichen Produkte gibt es hier: frisches Obst und Gemüse, Brot, Käse, Wurst, Nudeln, Getränke, Tierfutter, Drogerieartikel und vieles mehr. "Ich kenne das Geschäft von früher. Es ist für mich noch nicht zu fassen, wie viel Auswahl es hier gibt – asiatische Sachen die man nicht erwartet, ein bisschen Haushaltskram. Es ist wirklich an alles gedacht", sagt Dirk Staege. Ähnlich sieht das Anne Glase, sie erledigt hier regelmäßig ihren Wocheneinkauf: "Für den Großeinkauf gehe ich erstmal hier hin. Sollte ich hier meine Sachen nicht bekommen, dann fahre ich erst woanders hin. Auch die Preise passen – ist mir nicht aufgefallen, dass hier etwas teurer wäre", sagt sie.

In dem kleinen Markt gibt es gut 2.500 unterschiedliche Produkte

Wustrauer mussten Anteile kaufen

Der Tante-Enso-Markt füllt in Wustrau eine Versorgunglücke. Ende 2023 wurde der ehemalige kleine Dorfmarkt geschlossen. Weite Wege in die größeren Städte waren die Folge, gerade für ältere oder nicht so mobile Einwohner ein Problem. Doch statt frustriert zu resignieren, engagierten sich die Wustrauer. Sie suchten nach Lösungen und stießen auf das Tante-Enso-Konzept, erklärt Ortsvorsteher Felix Rogozinski: "Wir haben dann erkannt, das könnte etwas für uns sein und so kam der Entschluss, dass wir uns bewerben." Im Ort gründete sich ein Unterstützerteam mit sogenannten Botschaftern, um für das Projekt zu werben - auch weil die Ansiedlung bei jedem Tante-Enso-Markt an Bedingungen geknüpft ist. Zum einen braucht es eine geeignete, nicht zu große und bezahlbare Immobilie, zum anderen müssen sich ausreichend Unterstützer finden. Aus Wustrau und den umliegenden Dörfern waren mindestens 300 Einwohner nötig, die Anteile an der zum Supermarkt gehörenden Genossenschaft kaufen. "Wir haben die innerhalb von drei Wochen zusammengehabt – das hat toll geklappt. Die Leute waren Feuer und Flamme je einen Anteil zu 100 Euro zu zeichnen", erinnert sich der damalige Ortsvorsteher Ingo Lamprecht. Im Gegenzug können die Anteilsinhaber den Markt mitgestalten - etwa wenn es um die Zeiten geht, wann Personal im Markt ist.

Mix aus Selbstbedienungsmarkt und Dorfladen

Denn der Tante Enso Markt ist eine Mischung aus klassischem Supermarkt und Selbstbedienungs-Geschäft. Montags, dienstags und donnerstags, freitags und samstags ist Personal für mehrere Stunden vor Ort. Zum einen um die Regale mit Waren zu füllen, zum anderen damit hier auch Kunden ohne Tante-Enso-Karte einkaufen oder bar bezahlen können. Sonst ist der Markt rund um die Uhr, sieben Tage die Woche geöffnet. Zugang gibt's mit der Mitgliedskarte, die jeder ab 18 Jahre beantragen kann. "Die Karte legen sie auf das Lesegerät und dann scannen sie ihre Waren oder wählen über das Display. Bezahlt wird dann entweder über das Guthaben auf der Kundenkarte oder per Lastschrift", erklärt Filialleiterin Susann Gellhorn den Vorgang an der Selbstbedienungskasse. Damit niemand zu wenig abkassiert, wird der Einkauf videoüberwacht. Das Sortiment im Tante-Enso-Markt wird immer wieder angepasst – ganz nach den Wünschen der Kunden, die sie auf eine große Tafel im Eingangsbereich schreiben können. Wohl auch mit ein Grund, warum sich in Wustrau Produkte finden lassen, die es sonst in einem kleinen Dorfladen wohl eher schwer hätten: Sushi-Algenblätter, vegane Fleischalternativen oder Bio-Waschmittel.

Einkaufen kann man rund um die Uhr

Winterflaute im Geschäft

Aber wie läuft es nun nach gut einem halben Jahr? Danny Erdmann, der zuständige Regionalmanager gibt Einblicke. Nach dem Start lief das Geschäft gut an, jetzt gebe es einen leichten Umsatzeinbruch. Genaue Zahlen nennt er nicht, macht es aber an den Kunden fest. Waren zum Start im Sommer gut 100 Kunden pro Tag im Markt, seien es jetzt um die 70 bis 75 täglich. "Ein Faktor wird der Tourismus sein – wir haben ja das Museum, die schöne Natur und erst am Ende der Saison eröffnet und die komplette Saison noch gar nicht mitgenommen", erklärt der Regionalmanager. Auch gab es zum Start ein paar Schwierigkeiten mit der Warenverfügbarkeit. In der Region beliebte Ostprodukte hätten gefehlt, auch sei der Liefer-Lkw zweimal nicht gekommen. "Das hat natürlich für etwas Frust gesorgt, weil gängige Lebensmittel in dem Moment nicht verfügbar waren." Und auch heute sind noch nicht alle Wünsche erfüllt. Vor allem eines wünschen sich viele Einwohner, sagt Ortsvorsteher Felix Rogozinski: "Dass auch Frischfleisch angeboten wird, also Hackfleisch, Schnitzel, Kassler oder Huhn. Das sind natürlich Argumente nochmal hierherzukommen." Filialleiterin Susann Gellhorn und Regionalmanager Danny Erdmann kennen diesen Wunsch und versichern, dass es bereits Gespräch mit einem regionalen Fleischer gebe.

Ort für Zusammenhalt

Und auch wenn noch nicht alles wie gewünscht vorhanden ist, glaubt Ortsvorsteher Felix Rogozinski, dass das Tante-Enso-Konzept auch für andere Brandenburger Dörfer ein Vorbild sein könnte. Denn das Geschäft stärke auch das Zusammenleben in Wustrau: "Das ist eine Daseinsvorsorge. Damit wird ein Mittelpunkt im Dorf geschaffen. Ältere oder nicht mobile Menschen können sich hier treffen, ins Gespräch kommen und sich austauschen." Bislang ist Wustrau aber der einzige Tante-Enso-Standort in Brandenburg, allerdings gibt es mit Freyenstein bei Wittstock einen weiteren Ort, der zumindest ausreichend Unterstützer gefunden hat. Dort klemmt es bislang aber an der geeigneten Immobilie. "Seit Ende vergangenen Jahres zeichnet sich nun aber eine Lösung ab – und wir sind zuversichtlich, in den kommenden Wochen Neuigkeiten vermelden zu können", heißt es aus der Firmenzentrale.

Sendung: Antenne Brandenburg, 23.01.2025, 17:40 Uhr