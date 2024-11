In der Großstadt ist der Einkauf meist kein Problem. Auf dem Land sieht das schon anders aus. Wer nicht fit ist und kein Auto hat, kommt oftmals schwer zur nächsten Einkaufsmöglichkeit. In Rheinsberg organisieren Ehrenamtler einen Einkaufsservice. Von Björn Haase-Wendt

Ein paar Getränkeflaschen, Brot, Aufschnitt und Tomaten. Dagnija Stöppler ist einkaufen, aber diesmal nicht für sich selbst. Die 63-Jährige aus dem Rheinsberger Ortsteil Kagar geht für Senioren einkaufen, die nicht mehr so fit sind: "Das macht natürlich in den Ortsteilen etwas aus, denn bis auf Flecken Zechlin gibt es sonst nur in der Stadt Rheinsberg einen Supermarkt."

Insgesamt hat Rheinsberg (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) 17 Ortsteile. Wer dort also zum Supermarkt will, ist zwangsläufig auf ein Auto oder den Bus angewiesen, aber damit fangen schon die nächsten Probleme an. "Es gibt hier ein großes Problem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, das allein ist schon ein Hindernis. Selbst Menschen, die das allein schaffen könnten, können das nicht bewerkstelligen, weil die Busse nicht so häufig fahren", sagt die Ehrenamtlerin.