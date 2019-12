Zu verdanken haben die Berliner ihre französische Noblesse im Wesentlichen drei geschichtlichen Wendungen: der Übersiedlung tausender Hugenotten nach Preußen zum Ende des 17. Jahrhunderts, der französischen Besetzung unter Napoleon zum Beginn des 19. Jahrhunderts und den Einflüssen durch die Franzosen aus der Zeit des Vier-Mächte-Besatzung der Stadt nach dem 2. Weltkrieg.

Dabei ist sich der Berliner natürlich sehr bewusst, dass mit den Franzosen das Edle einzog in den grauen Berliner Alltag. Zwar hatte der große Kurfürst Friedrich Wilhelm mit seinem Potsdamer Toleranzedikt von 1685 wohl eher religiöse und wirtschaftliche Gründe für seine Einladung an die in Frankreich verfolgten Hugenotten, doch das kulturelle Upgrading war dabei ein willkommener Nebeneffekt. Rund 6.000 Hugenotten kamen so in die Stadt, die damals rund 20.000 Einwohner hatte.

Somit sorgte quasi jeder Fünfte Berliner dafür, dass Etikette in den Alltag einzog, dass die Berlinerin im Negligé in die Federn sprang und dass ab den Wochenenden auch das Amüsement stimmte, dass man dafür Parfum auflegte, und dass man später auf dem Trottoir nach Hause torkelte und den Sonntag auf dem Chaiselongue verbrachte, bis dann endlich der Appetit wieder kam.