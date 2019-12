Ohne Ballon geht hier gar nichts. Brandenburg ist ein Weinland mit einem nur sehr spärlichen Anteil an Hanglagen. Die Chardonnay- oder Merlot-Trauben gedeihen hier nicht so. Dafür aber wird in Ballons der Saft aus Quitten oder Äpfeln verwinzert.

Große Teile von Brandenburgs Böden sind - vorsichtig ausgedrückt - leicht. Verwendet man Gutsherren- oder Bauern- oder Gärtnervokabular, dann sind die Böden karg. Noch ein bisschen einfacher gesagt ist das, was man in der der Hand hält, wenn man die Krume aufhebt und zwischen den Fingern zerreibt, vor allem eines: Sand. Mit diesem Sand hat der Brandenburger Bauer seine liebe Not (gar nicht zu reden vom Schrebergärtner). Für ein Produkt aber ist Brandenburgs Sand ganz exzellent geeignet: Apfel. Für den Apfel hat dieser Sand etwas Besonderes: Er wird zügiger als andere Böden warm und sorgt so für eine recht frühe Reife; Brandenburgs Äpfel bekommen dollere rote Bäckchen. Alles andere sollte besser ein Obstbauer oder ein Gärtner erzählen, in jedem Fall ist Brandenburg ein Apfelland.

Weil aber Havel, Spree und Dahme nur plätschern, haben sie keine Täler und Hanglagen in die Mark reißen können. Darum sieht es für die Weinreben dünn aus in Brandenburg: Sie finden in den Weiten der Mark keinen Schutz wie an den breiten recht tiefen Rhein-, oder Mosel- oder Unstruthängen. Der Brandenburger aber hat auch Durst und Lust auf 'was Fruchtiges mit Prozenten und nimmt darum ganz einfach den Apfel und nicht selten auch Knupperkirsche und Quitte für die Maische.