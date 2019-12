Der Verein ist in Sorge um diese wunderbare landwirtschaftliche Frucht und hat darum die Gurke für zwei Jahre zu ihrem aktuellen Botschafter der kulinarischen Vielfalt gemacht. Wir helfen dabei und haben darum auch die Gurke in dieses Kalendertürchen eingelegt.

Qualitativ gesehen gibt es allerdings gurkenmäßig weltweit nur ein Spitzenprodukt - und zwar die Spreewaldgurke. Entscheidend dabei ist genau auch dieser Namen. Die Spreewaldgurke reagiert nicht, wenn man sie so ein bisschen angeenglischt mit "cucumber" oder "gherkin" anspricht, auch "Cornichon" trifft es nicht. "Essiggurke" wäre eine kulinarische Verkürzung, und die Bezeichnungen "Gommern", "Gümmerle", oder "Umurke" mögen in anderen Regionen Deutschlands oder der Nachbarn die Gurke meinen. Im Spreewald und rundrum ist die einzig erlaubte Bezeichnung der Spreewaldgurke eben "die saure Gurke", also die in der Salzlake, - und dann noch die Spreewälder Gewürzgurke in Branntweinessig.

Die Spreewaldgurke aber ist nicht nur ein Fall für den Duden, sondern auch für Gourmets. Restaurants können die Spreewaldgurke mittlerweile einzeln und vakuumverpackt in Minidöschen ordern. Die Gurke kommt dann in ganz verschiedenen Variationen etwa mit Dill, Piment, Basilikum, Senf, Meerrettich, Kirschblättern, Lorbeer, Salz, Essig, Zwiebel, Knoblauch, Senfkörnern, Pfeffer, Chili und mit vielen großen und kleinen teils sehr geheimen anderen Zutaten feinstens abgeschmeckt. Klar dürfte dabei auch sein, dass die Spreewaldgurke nicht einfach nur im Spreewald eingelegt wird: Die später sauren Gurken müssen auch schon als Rohprodukte aus der Region kommen, also angebaut werden.