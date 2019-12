Natürlich kann man in Berlin zur Adventszeit ganz hervorragend essen. Und trinken. Doch ein bisschen Mühe geben muss man sich schon, dabei auch das richtige Vokabular zu nutzen.

24 kleine Geschichten über die großen Errungenschaften und kleinen Niederlagen der Brandenburger und Berliner in Sachen "Essen und Trinken". Alle Türchen auf einen Blick finden Sie hier.

Essen ist eine Art hoheitliche Veranstaltung, die Weihnachten ihren Höhepunkt erreicht. Immer und überall ist das Essen natürlich mit Ritualen oder zumindest mit Gewohnheiten verbunden. Da muss etwa die selbsternannte Hausherrin unbedingt und immer an der Stirnseite sitzen, der Vati will seine Kartoffeln schon vorgequetscht haben, bevor die Soße drüber gegossen wird, und das Söhnchen mag den Grünkohl nicht und isst am liebsten aus einem tiefen Teller.

Neben diesen Ritualen, die schon in der Familie ganz unterschiedlich ausfallen, haben große Feiergesellschaften natürlich umso größere Probleme. Da streitet etwa der Kirchenchor über die Menü-Reihenfolge bei der Weihnachtsfeier. Oder der Schützenverein ist sich für den Jahresabschlussumtrunk uneins über den richtigen Schnaps.



Am meisten Wert auf das Essen aber legen die Touristen. Sie wollen bei ihren Trips nach Berlin natürlich wissen, wie und was der Berliner verspeist. Und sie wollen genau das auch probieren. Extra für diesen Erkenntnisgewinn werfen sie sich mit Vorliebe ins Geschiebe der Berliner Weihnachtszeit. Hier aber wartet das große Scheitern.