Die Berliner Polizei hat dringend darum gebeten, bei Fragen zu den Verboten während der Corona-Krise nicht die Notrufnummer 110 zu wählen. Es sei verständlich, dass die Menschen viele Antworten bräuchten, teilte die Polizei via Twitter mit. "Aber das darf nicht dazu führen, dass Menschen in Not keine Chance mehr haben, in unserer Notrufzentrale durchzukommen."