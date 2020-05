Die GTO hat das Papier gemeinsam mit dem Bundeselternrat und dem Institut für Hygiene und öffentliche Gesundheit am Universitätsklinikum Bonn veröffentlicht. Die Empfehlungen seien eine Ergänzung zu bestehenden Maßnahmen, hieß es.

Der gemeinnützige Verein "German Toilet Organization" mit Sitz in Berlin wurde vor 15 Jahren gegründet. Die Organisation setzt sich für saubere Schultoiletten ein.



In Berlin haben am Montag alle Abschlussklassen wieder mit dem Unterricht angefangen. Das betrifft die Jahrgangsstufen 6 sowie die 9. und 12. Klassen an Integrierten Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen. Auch die Elftklässler an Gymnasien werden wieder vor Ort unterrichtet.



In Brandenburg sind eine Woche nach den Zehntklässlern am Montag die Schüler der 6. und 9. Klassen zum Präsenzunterricht zurückgekehrt. Das betrifft auch die Elftklässler der Gymnasien und die Zwölftklässler der Gesamtschulen. Bereits in der Woche zuvor sind die Abiturienten und Zehntklässler in die Berliner und Brandenburger Schulen zurückgekehrt. Alle weiteren Jahrgänge sollen bis zu den Sommerferien ebenfalls wieder schrittweise am Präsenzunterricht teilnehmen.



Sendung: Brandenburg aktuell, 4.5.2020, 19:30 Uhr