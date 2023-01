Das Brandenburger Kabinett hatte laut Regierungssprecher Florian Engels am Dienstag vereinbart , die Verordnung voraussichtlich am kommenden Dienstag (10. Januar) noch einmal zu verlängern, darin dann aber ein Datum für das Ende der Maskenpflicht im ÖPNV festzulegen.

Auch wenn der Druck durch Corona nicht mehr so hoch sei wie in den vergangenen Jahren, sei die Lage in den Krankenhäusern aber weiter angespannt - auch durch andere Infektionskrankheiten wie Influenza und das RV-Virus, sagte Nonnemacher weiter. "Deshalb bin ich der Meinung, dass man so wenig eingreifende Maßnahmen wie eine Maskenpflicht im ÖPNV jetzt noch nicht dreingeben sollte." Alles, was Infektionsketten unterbricht und den Druck vermindert, sei im Moment sinnvoll, so die Gesundheitsministerin.